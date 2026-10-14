Neatsargus lėktuvo įgulos poelgis kainuos brangiai: tai jau ne pirmas toks atvejis

Kaip praneša britų leidinys „The Sun“, pirmadienį iš „Boeing 787-10 Dreamliner“ priekinių durų išsiskleidė avarinis trapas. Lėktuvas tuo metu buvo Sietle, Jungtinėse Valstijose.
Daugiau nei 250 keleivių turėjo laukti orlaivyje, kol darbuotojai nuėmė trapą, kad būtų galima prijungti įlaipinimo taką. Vakarinis reisas į Londono Hitrou oro uostą vėlavo beveik pusantros valandos.
„The Sun“ cituojamas šaltinis teigė, kad klaida bendrovei gali atsieiti apie 100 tūkst. svarų sterlingų (apie 118,4 t8kst. eurų) – tiek gali kainuoti trapo patikra, remontas ir paruošimas vėl naudoti. Prie nuostolių esą prisideda ir prarasti pakilimo bei nusileidimo laikai, taip pat kiti dėl vėlavimo kilę trikdžiai.
Tai – ne pirmas toks atvejis, susijęs su „British Airways“ įgula. Praėjusį mėnesį, kaip skelbė „The Sun“, vyresnysis bendrovės salono įgulos narys prieš pakilimą netyčia išskleidė galinį avarinį trapą Monrealyje, Kanadoje. Skrydis į Hitrou oro uostą dėl to vėlavo tris valandas.
Sausį dėl panašaus incidento buvo atšauktas skrydis į Briuselį. Pernai avariniai trapai per klaidą buvo išskleisti Mumbajuje, taip pat prieš skrydžius į Nigeriją ir Teksasą.
Įgulos nariai mokomi, kaip išvengti tokių incidentų. „British Airways“ dėl naujausio įvykio atsiprašė keleivių už vėlavimą.
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