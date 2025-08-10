Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai penki žmonės

Rusijos išpuoliai tęsiasi tuo metu, kai Vašingtonas ir Maskva susitarė ateinantį penktadienį Aliaskoje surengti aukščiausiojo lygio susitikimą, kad išspręstų daugiau nei trejus metus trunkantį konfliktą.
Tačiau Ukraina nebuvo pakviesta į šias derybas.
„Trys žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas per Rusijos apšaudymą Zaporižios srityje“, – nurodė Ukrainos nacionalinė policija.
Priduriama, kad dar du civiliai žuvo Donecko srityje.
Tuo tarpu Odesoje trys žmonės žuvo maudydamiesi Juodosios jūros užminuotoje teritorijoje, į kurią civiliams draudžiama įplaukti.
Pranešama, kad jie užplaukė ant jūroje sumontuotos minos, skirtos apsisaugoti nuo galimos Rusijos karinio jūrų laivyno atakos.
Ukrainos kariuomenė teigia sekmadienį surengusi dronų ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijos vakarinėje Saratovo srityje. Šis regionas yra beveik už 1 tūkst. kilometrų nuo fronto linijos.
Saratovo gubernatorius Romanas Busarginas pateikė tik miglotą komentarą, kad „nukentėjo viena iš pramonės įmonių“. Jis pridūrė, kad per bepiločio lėktuvo ataką žuvo vienas žmogus.
Dar viena moteris žuvo Rusijos Belgorodo srityje, nurodė gubernatorius.