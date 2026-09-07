Naujajame Delyje sugriuvus pastatui gelbėtojai ieško įstrigusių žmonių

Penkių aukštų pastatas, kuriame buvo įsikūrę vaikinų nakvynės namai, sugriuvo sekmadienį Satja Niketane – tankiai apgyvendintame rajone, garsėjančiame privačiu studentų apgyvendinimu netoli Delio universiteto miestelio.
Policija, ugniagesiai ir Indijos nelaimių padarinių likvidavimo agentūros komandos antrą dieną tęsia gyvųjų paiešką. Ekskavatoriai valė griuvėsius, pareigūnai žmonių paieškai pasitelkė specialiai apmokytus šunis.
Gelbėtojų komandos iš po griuvėsių ištraukė mažiausiai 12 žmonių, pirmadienį įvykio vietoje žurnalistams sakė Delio vyriausioji ministrė Rekha Gupta. Ji nurodė, kad apie 80 proc. griuvėsių jau išvalyta ir kad liko tik rūsio griuvėsiai, ir nurodė, jog per incidentą šeši žmonės žuvo, o dar šeši buvo sužeisti.
Gyventojų teigimu, pastatui buvo mažiausiai 55 metai ir jis kelis pastaruosius mėnesius buvo renovuojamas, o rugpjūtį vėl buvo atvertas nuomininkams, daugiausia studentams, nors darbai dar nebuvo baigti.
Gyventojas Prakashas Chandas teigė, kad pastato griuvimo metu rūsyje darbininkai vykdė kasimo darbus.
Preliminarūs duomenys rodo, kad griuvimą galėjo nulemti vandens susikaupimas rūsyje ir vykstantys senstančio pastato remonto darbai, sakė R. Gupta.
Ji teigė, kad vyriausybė parengs politiką, pagal kurią bus reikalaujama periodinių struktūrinių auditų ir saugos sertifikatų visuomeniniams pastatams, įskaitant studentų bendrabučius, slaugos namus ir mokyklas. Reikalavimų neatitinkančiuose pastatuose „nebus leidžiama jokia vieša veikla“, sakė R. Gupta.
Pastatų griūtys yra palyginti dažnos kai kuriose Indijos dalyse musonų sezono metu nuo birželio iki rugsėjo, kai stiprus ar užsitęsęs lietus gali susilpninti senesnes konstrukcijas.
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