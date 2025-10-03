„Naftogaz“: Rusija įvykdė didžiausią ataką prieš Ukrainos dujų tinklą nuo karo pradžios

Maskva negailestingai taikosi į Ukrainos elektros tinklą naktinių atakų bangomis, kurios kartais panardina milijonus žmonių į tamsą ir nutraukia šilumos tiekimą, oro temperatūrai nukritus žemiau nulio.
„Priešas įvykdė didžiausią masinį išpuolį prieš dujų gamybos infrastruktūrą nuo pat karo pradžios“, – pareiškime teigė Ukrainos valstybinė dujų bendrovė „Naftogaz“.
„Per šią ataką buvo apgadinta didelė dalis mūsų įrenginių. Dalis žalos yra kritinė“, – sakė „Naftogaz“ pirmininkas Serhijus Koreckis.
„Naftogaz“ pranešime teigė, kad į dujų įrenginius Rytų ir Centrinėje Ukrainoje buvo paleista maždaug 35 raketos ir 60 dronų.
„Dalis jų buvo sėkmingai numušti. Deja, ne visi“, – pridūrė bendrovė.
Ukrainos energetikos ministerija pranešė, kad keliuose regionuose buvo nutrūkęs elektros tiekimas, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Rusijos kariuomenė teigė, kad atakavo Ukrainos „karinį-pramoninį“ kompleksą raketų ir dronų smūgiais.
Didelio masto elektros tiekimo sutrikimai Ukrainoje dabar retesni nei 2022–2023 metų žiemą, kai Rusijos atakos sukeldavo didelius sutrikimus visoje šalyje.
Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) 2024 metais išdavė arešto orderius buvusiam Rusijos gynybos ministrui ir vyriausiajam kariuomenės vadui dėl smūgių Ukrainos energetikos tinklui, kuriuos, anot jo, galima laikyti karo nusikaltimu.
Ukraina taip pat atsakė didelio nuotolio dronų atakomis prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, siekdama sutrikdyti Maskvai itin svarbias pajamas iš energijos.
Šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje SBU penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad Kyjivas smogė naftos perdirbimo gamyklai, esančiai maždaug už 1,4 tūkst. km nuo fronto Rusijos Orenburgo srityje.
Nepatvirtintuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose matyti, kaip dronas nukrito, regis, naftos perdirbimo gamykloje, o į dangų pakilo pilkų dūmų stulpas.
Rusijos gubernatorius socialiniuose tinkluose pranešė, kad dronas pataikė į pramonės objektą, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.