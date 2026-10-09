 Per muštynes Meksikos kalėjime žuvo dešimt žmonių

Per muštynes Meksikos kalėjime žuvo dešimt žmonių

2026-10-09 10:05
Jūras Barauskas (ELTA)

Ketvirtadienį Meksikos Sinaloa valstijos kalėjime kilus muštynėms žuvo 10 žmonių, dar daugiau kaip dešimt buvo sužeisti, pranešė vietos valdžia.

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<span>Per muštynes Meksikos kalėjime žuvo dešimt žmonių</span>
Per muštynes Meksikos kalėjime žuvo dešimt žmonių / Scanpix nuotr.

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Sinaloa valstijos visuomenės saugumo sekretoriatas socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad kalėjime kilo muštynės, tačiau daugiau informacijos apie smurto priežastis nepateikė.

Į įvykio vietą atvykusioms dešimtims saugumo pajėgų pareigūnų pavyko suvaldyti padėtį. Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė atvykstant šarvuotąjį automobilį ir greitosios pagalbos automobilius.

Sinaloa valstijos visuomenės saugumo sekretorius Sinuhe Tellezas socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše pranešė, kad žuvo devyni kaliniai ir kalėjime lankęsis nepilnametis, o dar 16 kalinių buvo sužeisti.

Meksikos šiaurės vakaruose esanti Sinaloa valstija tapo tarpusavyje kovojančių Sinaloa narkotikų kartelio grupuočių susirėmimų vieta.

Tai viena iš šešių Meksikos valstijų, į kurias JAV valstybės departamentas saugumo sumetimais rekomenduoja amerikiečiams nevykti.

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Meksika
riaušės kalėjime

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