 Moterų priespaudą Irane fiksavusiai fotožurnalistei – penkiolika metų kalėjimo

Moterų priespaudą Irane fiksavusiai fotožurnalistei – penkiolika metų kalėjimo

2026-08-12 16:18
Marius Jakštas (ELTA)

Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusiai garsiai šalies fotožurnalistei Yalda Moaiery šeštadienį, Irano Nacionalinės žurnalistų dienos proga, Teheranas skyrė 15-os metų laisvės atėmimo bausmę, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

<span>Moterų priespaudą Irane fiksavusiai fotožurnalistei – penkiolika metų kalėjimo</span>
Moterų priespaudą Irane fiksavusiai fotožurnalistei – penkiolika metų kalėjimo / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymu, priimtų po vadinamojo 12-os dienų karo karo tarp Izraelio ir Irano 2025 m. vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis.

Pasak „Reuters“, jai pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurias šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimą organizacijoms, susijusioms su JAV ir Izraeliu.

Naujienų agentūrai pateiktame pareiškime, Y. Moaiery teigė, kad Islamo revoliucinės gvardijos (IRGC) žvalgybos padalinys sausio mėnesį, vykstant antivyriausybiniams protestams, surengė reidą jos namuose ir konfiskavo jos telefoną, nešiojamąjį kompiuterį bei kitą elektroninę įrangą. Pasak jos, IRGC pareigūnai sugrįžo po JAV šiais metais surengtų oro smūgių prieš Iraną ir vėl konfiskavo jos daiktus.

Į „Reuters“ prašymą pakomentuoti jos bylą Irano misijos Jungtinėse Tautose Niujorke atstovas spaudai neatsakė.

Y. Moaiery savo fotoreportažuose daugiausia dėmesio skyrė moterims. Ji nufotografavo vienus pirmųjų atvejų, kai moteris sulaikė Islamo Respublikos vadinamoji moralės policija, įskaitant 2007 m. nuotrauką, kurioje matomos dvi policijos furgonuose sėdinčios moterys, kurių veidais rieda ašaros.

2017 m. ji nufotografavo Teherano universitete prieš ekonomines sąlygas protestuojančią studentę. Joje matyti, kaip moteris per ašarinių dujų debesį eina atidaryti langą, į viršų iškėlusi kumštį. Šią nuotrauką JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija panaudojo savo komentaruose apie žmogaus teisių padėtį Irane.

Y. Moaiery buvo įkalinta dėl savo veiklos ir anksčiau. Ji atliko dvejų metų bausmę Karčako miesto kalėjime.

Šiame straipsnyje:
Iranas
represijos
Moterų teisės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kokią priespaud
Irane jau rengiasi moterys kaip nori. Tv vedančiosios dar kartais užsimeta šalikėlį ant galvos, bet matosi plaukai.
0
0
Tvartelio
Radijas ir televizija gavo naujus nurodymus pagaliau kaip apviesti tvartelio gyventojus Irano tema
0
-1
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų