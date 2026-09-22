 Miuncheno „Oktoberfeste“ žuvo atrakciono darbuotojas

Miuncheno „Oktoberfeste“ žuvo atrakciono darbuotojas

2026-09-22 09:59
Jūras Barauskas (ELTA)

Per viename Miuncheno „Oktoberfesto“ atrakcione įvykusį nelaimingą atsitikimą buvo sunkiai sužeistas atrakciono darbuotojas, kuris nuo patirtų sužalojimų mirė, antradienį ryte pranešė policija.

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<span>Miuncheno „Oktoberfeste“ žuvo atrakciono darbuotojas</span>
Miuncheno „Oktoberfeste“ žuvo atrakciono darbuotojas / Scanpix nuotr.

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Institucijos tiria pirmadienį vakare įvykusio įtariamo nelaimingo atsitikimo darbo vietoje aplinkybes. Atrakciono lankytojams pavojus nekilo, pranešė policija.

Incidentas įvyko laisvo kritimo bokšte – šios pramogos dalyviai pakeliami aukštai į orą, o tada gondola staigiai krenta žemyn.

Policijos teigimu, darbuotojas veikiausiai buvo ten, kur neturėjo būti, ir tada buvo partrenktas bei galėjo būti prispaustas.

52 metų vyras įvykio vietoje buvo atgaivintas ir dėl gyvybei pavojingų sužalojimų skubiai išvežtas į ligoninę, tačiau vėliau mirė.

Krizių intervencijos komanda suteikė pagalbą nelaimės liudininkams. Vykstant didelio masto nelaimės pasekmių likvidavimo operacijai teritorija aplink atrakcioną buvo aptverta.

191-asis „Oktoberfestas“ prasidėjo šeštadienį ir tęsis iki spalio 4 dienos. Visame pasaulyje garsėjantį alaus festivalį kasmet aplanko daugiau kaip 6 mln. žmonių.

Festivalio teritorijoje dirba apie 600 policijos pareigūnų ir šimtai apsaugos darbuotojų.

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Oktoberfest
žuvo darbininkas

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