Miškų gaisrai Ispanijoje jau sunaikino Londono dydžio teritoriją

Liepsnos iki šiol pražudė septynis žmones, pelenais virto Londono dydžio teritorija. Gesinimo darbus sunkina 12 dienų besitęsianti karščio banga ir pietiniai vėjai, sakė gelbėjimo tarnybų atstovė Virginia Barcones. Ypač didelį nerimą kelia situacija šalies vakaruose. Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas tinkle „X“ rašė, kad laukia dar viena labai sunki diena, naujų gaisrų rizika labai didelė. Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo dėl iki 40 laipsnių kaitros šiaurinėje pakrantėje.
Daug žmonių dėl gaisrų buvo evakuota, tačiau kai kurie liko, kad apsaugotų savo namus.
Šiaurės vakariniame Galisijos regione su sostine Santjago de Kompostela keli gaisro židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą. Dėl to teko uždaryti greitkelius ir geležinkelio ruožus. Dėl orų sąlygų liepsnos greitai plinta ir ugniagesiams greitai tampa nesuvaldomos.
Gaisrai yra dalis karščio bangos, kuri apėmusi daug Pietų Europos regionų. Šiais metais per gaisrus jau išdegė daugiau kaip 157 000 hektarų plotas, rodo ES miškų gaisrų informacijos tarnybos duomenys. Tai beveik dvigubai daugiau nei metinis vidurkis nuo 2006-ųjų.
Galisijoje sulaikyti du asmenys, kurie, kaip įtariama, sukėlė gaisrą neteisėtai degindami vario kabelius. Jie norėjo ekstrahuoti varį ir tada jį parduoti.
Naujausi komentarai