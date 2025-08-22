Milžinas liepsnojo iš vidaus

Oregone augančios Diornerio pocūgės aukštis siekia beveik 100 m, jos amžius, kaip manoma, viršija 450 metų.
Metro aukštyje medžio kamieno skersmuo – 3,54 m, medžio tūris – 237 kubiniai metrai.
Kaitrą medžio kamiene, maždaug 85 m aukštyje, užfiksavo infraraudonųjų spindulių dronas.
„Pradžioje buvo sunku nuspręsti, kaip priartėti prie medžio, kad smilkstančią ertmę būtų galima užpilti vandeniu. Buvo aptartos įvairios galimybės, įskaitant pastolių statybą arba lipimą į gretimus medžius, kad būtų galima geriau pasiekti vietą, arba palikti medį smilkti ir stebėti, ar jis stipriau neužsiliepsnos“, – teigė Federalinės žemės valdymo tarnybos atstovė Megan Harper, pridūrusi, kad ugniagesių brigados liko vietoje, o sraigtasparnis pasirengęs, jei prireiktų, pilti vandenį.
Kūso miškų apsaugos asociacija pranešė, kad vandens pylimas iš sraigtasparnio kiek sumažino gaisro intensyvumą netoli medžio viršūnės.
Prie medžio kamieno pastatyti purkštuvai, įrengtos apsauginės linijos, kad vis pasirodančios liepsnos neplistų toliau.
„Gaisras gali turėti įtakos medžio vietai pasaulinio aukščio reitinguose. Dėl gaisro praradome apie 15 m medžio aukščio, nes sudegė viršūnė“, – patvirtino M. Harper.
Žemės valdymo biuro tyrėjai, remdamiesi meteorologiniais duomenimis, atmetė, kad gaisro priežastis galėjo būti žaibas.
Tai vienintelis medis, degantis šioje vietoje.
„Medis yra toks didelis, jo masė tokia milžiniška, kad visiškai sudegti jam prireiktų nemažai laiko. Jis turi ilgą istoriją, todėl mes nenorime jo prarasti“, – kalbėjo M. Harper, pridūrusi, kad gaisro gesinimo operacijoje dalyvaujantys žmonės nori padaryti viską, kad išgelbėtų šį istorinį medį.
