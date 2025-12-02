Miestelis, kuriame nesinori gyventi: žmonės skundžiasi siaubingu dvoku

Karlšteinas prie Maino atrodo idiliškas miestelis, bet tik iš viršaus, nes jame gyvenantys vokiečiai nuolat skundžiasi, kad ore tvyro keistas dvokas.
„Smirda degėsiais“, – teigė pašnekovė.
„Pelėsių kvapas ar kokio puvimo“, – sakė kita pašnekovė.
Skundžiasi net restorano savininkai.
„Dvokas – lyg deginto plastiko, o gal chemikalų“, – pasakojo moteris.
Smarvė vieniems primena deginamos gumos, kitiems – supuvusių kiaušinių. Ir ji nesisklaido jau porą metų: kartais paaštrėja darbo dienomis, kartais savaitgaliais – tiek dieną, tiek naktį. Gyventojai jos negali pakęsti ir vis kviečia tarnybas. Ugniagesiai ne kartą tyrė net specialiais detektoriais.
„Jau kelis kartus matavome ir ant žemės, ir kanale, ir ore, bet taip ir nepavyko nustatyti priežasties“, – kalbėjo ugniagesių komandos vadas Andreas Emge.
Net atvykęs specialus cheminių pavojų skyrius tik skėsčioja rankomis. Bent jau nenustatyta sveikatai pavojingų medžiagų. Net pramonės įmonių patikrinimai nieko neparodė. Bavarijos žemės valdžia ėmė įtarti, kad dvokas galbūt sklinda iš anapus Maino upės – iš Heseno žemės.
„Palaikome ryšį su greta esančia savivaldybe Heseno žemėje, nes skundų dėl kvapų būna ne tik pas mus, bet kartais ir jų pusėje“, – pasakojo Karlštaino prie Maino meras Peteris Kreßas.
Vietiniai tikisi, kad vieną rytą paslaptinga smarvė taip pat paslaptingai dings, kaip ir atsirado – kol dar nesusipyko tarpusavyje dvi žemės.
