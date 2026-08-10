Meras: Kolumbijos Pereiros mieste per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 18 žmonių

„Padėtis yra kritinė“, – sakė M. Salazaras radijo stočiai „Caracol Radio“ po žemės drebėjimo, kurio epicentras buvo kaimyninėje Čoko provincijoje.
Kolumbijos geologijos tarnyba ir Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba (USGS) nustatė, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 7,4 balo, o jo epicentras buvo 100 km gylyje šalies vakaruose. Kolumbija iš pradžių skelbė, kad žemės drebėjimo stiprumas siekė 6,6 balo.
Kolumbijos pareigūnai teigė, kad po anksti ryte įvykusio žemės drebėjimo, kuris taip pat buvo jaučiamas Ekvadore, Panamoje ir Venesueloje, cunamio pavojaus nėra.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip Bogotoje dėl žemės drebėjimo buvo evakuojami pastatai, o naujienų reportažuose buvo parodyti sugriuvę pastatai kitose šalies vietovėse.
Čoko provincijos gubernatorius socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad provincijos sostinėje Kibdo yra sužeistųjų ir padaryta didelė žala, o AFP žurnalisto gautame vaizdo įraše matyti sugriuvęs pastatas.
Čoko provincija buvo atsidūrusi žemės drebėjimo epicentre, o žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius dar nėra žinomas.
Alejandro Ederis (Alechandras Ederis), trečiojo pagal dydį Kolumbijoje Kalio miesto meras, pranešė, kad sugriuvo mažiausiai 20 pastatų ir po griuvėsiais yra įstrigusių žmonių.
Anot jo, padaryta „didžiulė žala“ šiuo metu vertinama naudojant dronus.
Žiniasklaidos priemonių parodytuose vaizduose taip pat matyti sugriuvę pastatai tokiuose miestuose kaip Manisalesas.
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