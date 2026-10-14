 Meksikos mokykloje nušautas mokytojas

Meksikos mokykloje nušautas mokytojas

2026-10-14 07:07
Jūras Barauskas (AFP)

Meksikos Oachakos valstijos mokykloje antradienį buvo nušautas mokytojas, pranešė vietos prokuratūra.

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<span>Meksikos mokykloje nušautas mokytojas</span>
Meksikos mokykloje nušautas mokytojas / Asociatyvi magnific nuotr.

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Šis incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po kito išpuolio vienoje šiaurės Meksikos mokykloje, per kurį žuvo mokyklos darbuotojas, o dar trys žmonės buvo sužeisti.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad per antradienį įvykdytą išpuolį San Blas Atempos miestelio pagrindinės mokyklos mokinius apėmė panika.

Prokuratūra pranešime nurodė siekdama nustatyti išpuolio vykdytojus pradėjusi tyrimą. Per šį išpuolį į mokytoją buvo paleista keletas kulkų ir jis vėliau mirė ligoninėje.

Anksčiau šį mėnesį du 18-mečiai broliai, ginkluoti peiliais, užpuolė savo buvusią mokyklą šiauriniame Toreono mieste ir nužudė vieną jos darbuotoją.

Meksikoje plačiai paplitęs organizuotas nusikalstamumas ir su narkotikų prekyba susijęs smurtas, tačiau išpuolių mokyklose pasitaiko retai.

Šiame straipsnyje:
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