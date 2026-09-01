Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjivui žuvo keturi žmonės

Išpuoliai įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemones dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių.
„Kyjivo regionas šiąnakt patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką“, – platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai sostinėje antradienio rytą girdėjo apie tuziną garsių sprogimų ir matė šviesos blyksnius danguje, netrukus po to, kai oro pajėgos įspėjo apie artėjančias balistines raketas.
„Deja, per priešo ataką sostinėje žuvo trys žmonės“, – nurodė miesto karinė administracija, pridurdama, kad buvo gauta pranešimų apie penkis sužeistuosius.
T. Tkačenkos teigimu, smūgiai Boryspilyje, į rytus nuo Kyjivo, apgadino verslo objektą – vienas žmogus žuvo, kitas buvo sužeistas. Jis pridūrė, kad dar aštuoni žmonės nukentėjo pataikius į gyvenamąjį namą.
Ukrainos oro pajėgos anksčiau įspėjo, kad „balistinių ginklų ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyjivui ir regionui išlieka“, ir paragino gyventojus likti slėptuvėse.
Antradienį Ukrainos vaikai sugrįžta į mokyklas. Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių.
Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas ir jo apylinkės nuolat patiria Rusijos dronų atakas. Reaktyvinius variklius turintys dronai padidina grėsmę ir per dieną sukelia net iki tuzino oro pavojaus signalų.
Vienas savaitgalį surengtas išpuolis prieš amunicijos sandėlį sostinės priemiestyje nusinešė 38 žmonių gyvybes.
Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus, dėl ko daugėja civilių aukų.
Ukraina susiduria su perėmėjų raketų trūkumu, ypač JAV gamybos „Patriot“ sistemų, naudojamų kovai su balistinėmis grėsmėmis.