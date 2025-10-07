 Madride griuvus pastatui nukentėjo trys darbininkai, penki laikomi dingusiais

2025-10-07 16:17
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Madrido centre griuvus rekonstruojamam pastatui, nukentėjo mažiausiai trys darbininkai. Vienam jų smarkiai sužalota koja, jis išvežtas į ligoninę, pranešė TV stotis RTVE ir kitos žiniasklaidos priemonės, remdamosi gelbėtojais. Penki darbininkai laikomi dingusiais.

Madride griuvus pastatui nukentėjo trys darbininkai, penki laikomi dingusiais / Scanpix nuotr.

Netoli Operos aikštės esančio šešių aukštų pastato griūtis įvyko netrukus po 13.00 val. Jis buvo rekonstruojamas jau kurį laiką ir laikytas apleistu. Liudininkai pasakojo apie stiprų trenksmą ir tirštų dulkių debesį. „Staiga nieko nesimatė“, – sakė vyras vardu Jose, dirbantis netoliese esančiam bare.

Anot žiniasklaidos, nelaimės vietoje dirbo 11 Madrido ugniagesių komandų, kad stabilizuotų griuvėsius ir ieškotų galimai po griuvėsiais atsidūrusių žmonių. Buvo pasitelkti dronai ir šunys. Teritorija plačiai atitverta.

