Madride griuvus pastatui nukentėjo trys darbininkai, penki laikomi dingusiais

Netoli Operos aikštės esančio šešių aukštų pastato griūtis įvyko netrukus po 13.00 val. Jis buvo rekonstruojamas jau kurį laiką ir laikytas apleistu. Liudininkai pasakojo apie stiprų trenksmą ir tirštų dulkių debesį. „Staiga nieko nesimatė“, – sakė vyras vardu Jose, dirbantis netoliese esančiam bare.
Anot žiniasklaidos, nelaimės vietoje dirbo 11 Madrido ugniagesių komandų, kad stabilizuotų griuvėsius ir ieškotų galimai po griuvėsiais atsidūrusių žmonių. Buvo pasitelkti dronai ir šunys. Teritorija plačiai atitverta.
