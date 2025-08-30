Lvive nušautas žinomas Ukrainos politikas

Apie nusikaltimą Ukrainos policija ir prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniuose tinkluose.
Tyrime dalyvauja Nacionalinė policija, Lvivo srities policija ir Ukrainos saugumo tarnyba.
Policija pranešimą apie šūvius Lvive gavo greituoju pagalbos numeriu 102 šeštadienio vidurdienį.
Vyras nuo šautinių žaizdų mirė įvykio vietoje dar iki atvykstant medikams.
Teisėsauga ėmėsi veiksmų, kad nustatytų šaulio tapatybę ir buvimo vietą. Daugiau informacijos apie nusikaltimą bus atskleista vadovaujantis kriminalinio proceso įstatymu.
Naujienų portalas rbc.ua praneša, kad įvykio vietoje rastos 7 tūtelės.
Prezidentas V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad informaciją apie nusikaltimą jam perdavė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko ir generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko.
Šalies vadovas išreiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams. A. Parubijui buvo 54 metai.
A. Parubijus buvo Ukrainos parlamento narys 2007-2019 m. Nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. jis buvo Aukščiausiosios Rados pirmininku.
2002-2007 m. jis buvo Lvivo srities tarybos narys, atstovaujantis partiją „Mūsų Ukraina“, ir aktyvus Oranžinės revoliucijos dalyvis.
