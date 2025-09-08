Londono Hitrou oro uosto terminalo registracijos erdvė evakuota dėl incidento

Pagrindinis Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinis oro uostas ir vienas judriausių pasaulio oro uostų nurodė keleiviams nevykti į terminalą.
Londono ugniagesių brigada pranešė, kad reaguoja į „galimą incidentą su pavojingomis medžiagomis“, sakoma transliuotojo BBC pranešime.
„Specialistų komandos buvo dislokuotos incidento vietai įvertinti, o dalis oro uosto buvo evakuota atsargumo sumetimais iki ugniagesių atvykimo“, – pranešė ugniagesių brigada.
JK geležinkelių tinklas socialiniame tinkle „X“ teigė, kad dėl incidento traukiniai „negalėjo sustoti“ terminale, esančiame į pietvakarius nuo Londono.
Hitrou oro uostas pranešė, kad „visi kiti terminalai veikia kaip įprastai“.
