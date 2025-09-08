 Londono Hitrou oro uosto terminalo registracijos erdvė evakuota dėl incidento

Londono Hitrou oro uosto terminalo registracijos erdvė evakuota dėl incidento

 Londono Hitrou (Heathrow) oro uosto 4-ojo terminalo registracijos erdvė pirmadienio vakarą buvo „uždaryta ir evakuota“, gelbėjimo tarnyboms reaguojant į incidentą, socialiniuose tinkluose pranešė oro uosto operatorė.

Londono Hitrou oro uosto terminalo registracijos erdvė evakuota dėl incidento / Scanpix nuotr.

Pagrindinis Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinis oro uostas ir vienas judriausių pasaulio oro uostų nurodė keleiviams nevykti į terminalą.

Londono ugniagesių brigada pranešė, kad reaguoja į „galimą incidentą su pavojingomis medžiagomis“, sakoma transliuotojo BBC pranešime.

„Specialistų komandos buvo dislokuotos incidento vietai įvertinti, o dalis oro uosto buvo evakuota atsargumo sumetimais iki ugniagesių atvykimo“, – pranešė ugniagesių brigada.

JK geležinkelių tinklas socialiniame tinkle „X“ teigė, kad dėl incidento traukiniai „negalėjo sustoti“ terminale, esančiame į pietvakarius nuo Londono.

Hitrou oro uostas pranešė, kad „visi kiti terminalai veikia kaip įprastai“. 

