Per liūtis keletui žmonių dingus be žinios, Japonija paragino gyventojus evakuotis

Per televiziją parodytame reportaže iš įvairių Kumamoto prefektūros bendruomenių buvo matyti vandens, kurio lygis siekė maždaug vieną metrą, apsemti namai, parduotuvės ir transporto priemonės.
Siautėjančios upės su savimi nešė transporto priemones ir gadino kelius.
Japonijos meteorologijos agentūros duomenimis, labiausiai nukentėjusiame Kumamoto prefektūros Tamanos mieste iki pirmadienio ryto per šešias valandas iškrito daugiau nei 37 cm lietaus, o tai yra rekordinis kritulių kiekis toje vietovėje.
„Situacija kelia pavojų gyvybei, todėl būtina nedelsiant užtikrinti gyventojų saugumą“, – paaiškino meteorologijos agentūra.
„Didžiausio budrumo reikia net tose vietovėse, kur manoma, kad nelaimės paprastai neįvyksta.“
Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūros duomenimis, evakuotis buvo rekomenduota ir atitinkami įspėjimai išsiųsti daugiau nei trims milijonams pietvakarinių regionų gyventojų.
Rimčiausio įspėjimo evakuotis Japonijoje sulaukė apie 384 000 gyventojų, dauguma jų – Kumamoto mieste, teigiama pranešime.
Pirmadienį ryte Kumamote prefektūros Kosos mieste be žinios dingo vyriškis, stovėjęs prie savo automobilio, kai netoli jo namų įvyko nuošliauža, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas iš miesto pareigūnų.
Pareigūno teigimu, jo žmona ir du vaikai tuo metu buvo automobilyje ir nenukentėjo.
Kitame Kumamoto regiono Misato mieste gelbėtojai bandė pasiekti pagyvenusį vyrą, kurį jo paties namuose užgriuvo nuošliauža, agentūrai AFP pranešė vienas miesto pareigūnas.
„Lijo taip smarkiai, kad keturias-penkias valandas priešais save negalėjau nieko matyti“, – agentūrai AFP pasakojo miesto valdžios atstovas Kazuhiro Masunaga.
Nacionalinis transliuotojas NHK pranešė, kad Fukuokos mieste be žinios dingusiais yra laikomi du žmonės, kuriuos sekmadienį nuplukdė patvinusi upė.
Naujausi komentarai