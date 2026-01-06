 Liudininkai: netoli Venesuelos prezidento rūmų aidėjo šūviai

Liudininkai: netoli Venesuelos prezidento rūmų aidėjo šūviai

2026-01-06 07:20
BNS inf.

Liudininkai pranešė, kad pirmadienio vakarą netoli Venesuelos prezidento rūmų, praėjus kelioms dienoms po JAV pajėgų karinio reido, per kurį buvo sulaikytas ir nuverstas prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras), aidėjo šūviai.

Liudininkai: netoli Venesuelos prezidento rūmų aidėjo šūviai
Liudininkai: netoli Venesuelos prezidento rūmų aidėjo šūviai / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vyriausybei artimas šaltinis sakė, kad padėtis kontroliuojama.

Šaltinis teigė, kad apie 20 val. vietos (antradienį 2 val. Lietuvos) laiku virš Mirafloreso prezidento rūmų Karakaso centre praskrido neatpažinti dronai. Saugumo pajėgos į tai atsakė ugnimi.

Apie minutę trukęs incidentas įvyko kelios valandos po to, kai N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) buvo prisaikdinta laikinąja Venesuelos prezidente.

Pasak už penkių kvartalų nuo rūmų gyvenančio asmens, aidėjo šūviai, bet ne tokie intensyvūs kaip per šeštadienio paryčiais įvykdytą išpuolį, kai buvo nuverstas N. Maduro.

„Pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą, buvo pažiūrėti, ar virš manęs skraido lėktuvai, bet jų nebuvo. Danguje mačiau tik dvi raudonas šviesas“, – sakė netoli rūmų gyvenantis asmuo, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Visi žiūrėjo pro langus, ar nėra lėktuvo, kad pamatytų, kas vyksta“, – pridūrė jis.

Ryšių ministerija į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šį incidentą kol kas neatsakė.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, regis, į dangų paleistos trasuojamosios kulkos.

Vaizdo įraše matyti, kaip po šūvių į rūmus skuba daug saugumo pajėgų narių.

Šiame straipsnyje:
Venesuelos prezidento rūmai
šūviai
karkasas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų