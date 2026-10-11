Lenkijos policija skelbia įtarianti pasikėsinimus nužudyti premjerą ir gynybos ministrą

Ministerija nurodė institucijoms imtis veiksmų „atsižvelgiant į (policijos) gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką (...) ir ministro pirmininko pavaduotoją“, kuris taip pat eina ir gynybos ministro pareigas, socialiniame tinkle „X“ parašė vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Karolina Galecka.
Ji teigė, kad vidaus reikalų ministras Marcin Kierwinskis (Marcinas Kervinskis) ir Lenkijos žvalgybos tarnybas kuruojantis ministras Tomaszas Siemoniakas (Tomašas Semoniakas) nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų.
Policijos, Valstybės apsaugos tarnybos, saugančios aukšto rango valdžios pareigūnus, ir Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros atstovai turėjo susitikti 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku agentūros kovos su terorizmu centre Varšuvoje.
Lenkijos specialiųjų tarnybų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis (Jacekas Dobžinskis) naujienų agentūrai PAP teigė negalintis pateikti išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę ir pridūrė, kad žiniasklaida bus informuota, jei pareigūnai nuspręs surengti spaudos konferenciją.
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