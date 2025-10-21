Lenkijos pasieniečiai aptiko tunelį po Lenkijos ir Baltarusijos siena

Tunelis buvo aptiktas praėjusią savaitę. Antradienį Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis privačiam transliuotojui „Radio Zet“ sakė, kad požeminis praėjimas veikė maždaug parą. Jį aptikti padėjo pasienio tvoroje įrengti judesio jutikliai. Ministras gyrė jų veiksmingumą.
Remiantis jo pranešimu, dauguma žmonių, kuriems pavyko pasinaudoti tuneliu, jau sulaikyti.
Paklaustas, kam tarnavo šis tunelis, M. Kierwinskis teigė, kad už tai atsakingos migrantų grupės, remiamos Baltarusijos valstybės tarnybų. Jis tai apibūdino kaip naują būdą neteisėtai patekti į Lenkiją.
„Be Baltarusijos valdžios sutikimo neįmanoma priartėti prie sienos ir tvoros“, – pridūrė ministras.
Per šiuos metus iki šiol Lenkijos pasieniečiai užregistravo daugiau nei 26 700 mėginimų neteisėtai kirsti Lenkijos ir Baltarusijos sieną.
Naujausi komentarai