Lenkijos olimpinio komiteto vadovą įklampino finansinis skandalas

Šis sprendimas buvo priimtas po naktinio posėdžio Katovicų teisme; posėdis prasidėjo apie vidurnaktį ir baigėsi šeštadienį apie 5 val. ryto.
LOK vadovas buvo sulaikytas Varšuvoje ketvirtadienį, o vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikiu ir įtariamos pagalbos kai kuriems „Zondacrypto“ kreditoriams, siekusiems susigrąžinti savo pinigus kitų sąskaita, kai įmonei grėsė galimas nemokumas.
Prokurorai teigia, kad 2025 m. R. Piesiewiczius tvirtino turįs įtakos Lenkijos konkurencijos institucijoje UOKiK dėl savo ryšių su buvusiu ministru pirmininku ir sutiko įsikišti į bylą, susijusią su „Zondacrypto“. Pasak jų, mainais jis gavo laikrodį, kurio vertė siekia beveik 170 tūkst. zlotų (40 tūkst. eurų).
Jis taip pat kaltinamas spaudimu „Zondacrypto“ vadovybei sumokėti tam tikriems kreditoriams 44 900 eurų ir 100 tūkst. eurų, kai biržai kilo nemokumo pavojus.
R. Piesiewiczius neigia padaręs pažeidimus. Prieš įeidamas į teismą jis žurnalistams sakė: „Aš praradau 200 tūkst. eurų, už laikrodį sumokėjau pats. Ką aš turėčiau prisipažinti?“
Prokurorai paprašė jį suimti, motyvuodami tuo, kad kyla pavojus, jog jis gali trukdyti tyrimui, ir atsižvelgdami į galimą nuosprendžio griežtumą.
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