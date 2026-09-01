 Lenkijos ministras: gaisras dronų gamykloje greičiausiai buvo diversija

Lenkijos ministras: gaisras dronų gamykloje greičiausiai buvo diversija

2026-09-01 17:11
Jūras Barauskas (ELTA)

Gaisras Lenkijos dronų gamykloje greičiausiai buvo diversantų darbas, antradienį pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

<span>Lenkijos ministras: gaisras dronų gamykloje greičiausiai buvo diversija</span>
Lenkijos ministras: gaisras dronų gamykloje greičiausiai buvo diversija / Scanpix nuotr.

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Pirmadienį ryte Skarzisko-Kamiennos mieste užsidegė dronus gaminančios lenkų įmonės „WB Electronics“, kurios produkciją naudoja Ukrainos karinės pajėgos, gamybos komplekso pastatas.

„Viskas rodo, kad turime reikalų su diversija“, – žurnalistų paklaustas apie šį incidentą atsakė M. Kierwinskis.

Po šio gaisro, kuriam užgesinti ugniagesiams prireikė keleto valandų, Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję tyrimą dėl terorizmo akto.

Prokuratūros pranešime nurodoma, kad buvo pradėtas tyrimas „dėl dalyvavimo užsienio žvalgybos tarnybos veikloje, nukreiptoje prieš Lenkijos Respubliką, ir dėl teroristinio nusikaltimo, kurį sudarė tyčia sukeltas gaisras bendrovės „WB Electronics“ gamyklos patalpose, panaudojant įrenginį, kuriame buvo degiųjų medžiagų“.

Prokurorų teigimu, šio gaisro padaryta siekia maždaug 15 mln. zlotų (4 mln. JAV dolerių) žala.

Keletas Rytų Europos šalių pareiškė, kad tapo šnipinėjimo ir diversijų taikiniu – jų teigimu, tokie išpuoliai yra vadinamojo hibridinio karo, dėl kurio jos kaltina Rusiją, dalis.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
diversija
gaisras dronų gamykloje

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