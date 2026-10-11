Lenkijoje sulaikytas vyras, grasinęs nužudyti premjerą ir gynybos ministrą

„Vyras, grasinęs surengti išpuolį, sulaikytas“, – socialiniame tinkle X parašė D. Tuskas ir pagyrė policiją už greitus ir ryžtingus veiksmus.
Sulaikymą socialiniame tinkle X taip pat patvirtino Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.
Anksčiau Vidaus reikalų ministerija pranešė apie galimus pasikėsinimus į D. Tusko ir gynybos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo gyvybes.
„Pranešimas apie galimą pasikėsinimą į ministro pirmininko Donaldo Tusko, taip pat ministro pirmininko pavaduotojo ir krašto apsaugos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo gyvybes policijai buvo perduotas per Valstybės apsaugos tarnybą (SOP)“, – per spaudos konferenciją sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Gałecka.
Anksčiau sekmadienį ministerija nurodė atsakingoms institucijoms imtis veiksmų dėl policijos gautos informacijos apie galimą pasikėsinimą į ministro pirmininko ir jo pavaduotojo, taip pat einančio gynybos ministro pareigas, gyvybes, socialiniame tinkle X parašė K. Gałecka.
Sekmadienį vykusiame pasitarime dalyvavo policijos, SOP ir Vidaus saugumo agentūros atstovai.
„Į šį reikalą žiūrime itin rimtai“, – po pasitarimo žurnalistams sakė specialiųjų tarnybų veiklą koordinuojančio ministro atstovas Jacekas Dobrzyńskis.
„Kas mėnesį, kasmet policija, SOP ir kitos tarnybos gauna vis daugiau įvairių grasinimų ir grasinamojo pobūdžio pranešimų, susijusių su Lenkija ir lenkais“, – sakė jis ir pridūrė, kad šiuo atveju esama didelės tikimybės, jog grasinimai iš tiesų gali būti įgyvendinti.
NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė Lenkija sustiprino budrumą po praėjusią savaitę įvykusių kelių išpuolių panaudojant peilius. D. Tuskas ketvirtadienį juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką.
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