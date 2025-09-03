Lenkijoje sulaikytas turkas, vidury baltos dienos pagrobęs savo mažametį sūnų

Anot liudininkų, šis vyras antradienį Tychų mieste vidury baltos dienos pagriebė berniuką iš moters rankų ir dideliu greičiu nuvažiavo baltos spalvos „Škoda“ automobiliu. Tyrėjai greitai susekė transporto priemonės maršrutą į vakarus link Žoros miesto, esančio už 20 kilometrų. Paieška baigėsi po mažiau nei valandos.
„Mūsų mieste vyko blokavimo operacijos, – Lenkijos dienraščiui „Fakt“ sakė Žoros policijos atstovas Marcinas Leśniakas. – Vyras ir vaikas buvo sulaikyti apie 15.30 val. ir perduoti Tychų policijai.“
Pareigūnai vėliau patvirtino, kad įtariamasis yra vaiko tėvas. Tychų policijos seržantas Marcinas Gącikas nurodė, kad „30-metis vyras buvo sulaikytas“. „Nustatėme, kad šis vyras turi tėvystės teisę į 3,5 metų amžiaus vaiką. Jis prieš karą gyveno Ukrainoje su savo žmona ukrainiete. Vyras yra turkų kilmės“, – pridūrė M. Gącikas.
Nors šis vyras turi teisėtą tėvystės teisę, berniuko močiutė yra oficiali jo globėja. Pasak M. Gąciko, „vaikas buvo patikėtas močiutės globai“. „Prižiūrint prokuratūrai atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti visą incidentą“, – pažymėjo seržantas.
