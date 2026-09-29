Lenkijoje sulaikytas paauglys, įtariamas planavęs išpuolį mokykloje

Pasak policijos atstovės Monikos Chlebicz, paauglys tyrėjams teigė ketinęs taikytis į atsitiktinius žmones vienoje Bydgoščiaus miesto mokykloje. Ji taip pat nurodė, kad jis prisipažino per vasaros atostogas nužudęs kelias kates.
Paauglys yra laikomas nepilnamečių policijos įstaigoje, o šeimos teismas sprendžia, kokių priemonių imtis šioje byloje.
Policija jo namuose pirmadienio rytą surengė kratą, gavusi pranešimą tarptautiniais policijos kanalais, tiriančiais internetinius forumus su ekstremistine medžiaga.
Kaip pranešė RMF24, berniukas apie savo planus buvo papasakojęs švedui, su kuriuo susipažino žaisdamas internete. Pastarasis ir kreipėsi į policiją.
Pareigūnai mokyklai paruoštoje kuprinėje rado durtuvą, o iš buto paimta ir kapoklė, nurodė regioninė policija.
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