Lenkijoje po išpuolių uždaromos mokyklos, sulaikyta dešimt žmonių

Kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumo priemones, o kai kurios rekomendavo tėvams neleisti vaikų į mokyklas, policijai visoje šalyje vykdant virtinę sulaikymų.
Į šiaurę nuo sostinės Varšuvos esančio Vyškuvo miesto valdžia paskelbė, kad penktadienį savivaldybėje bus uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Taip nuspręsta po ketvirtadienį įvykusio incidento, kai netoliese esančioje mokykloje 15-metis peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmones. Įtariamąjį sulaikė policija. Tyrėjai nustatė, kad jis dėvėjo šalmo kamerą, ir mano, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti.
Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis surengė išpuolį mokykloje Ostrolenkoje, maždaug už 120 kilometrų į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Jis sužeidė devynis žmones ir susižeidė pats. Pas užpuoliką taip pat rastas savadarbis sprogstamasis įtaisas.
Trečiadienį policija užkirto kelią dar vienam išpuoliui Serpco mieste. Pareigūnai sulaikė paauglį, kuris, kaip pranešta, sakė ketinęs užpulti savo mokyklą. Visi trys incidentai įvyko Varšuvą supančioje Mazovijos vaivadijoje.
Pareigūnai pabrėžė, kad sprendimas uždaryti mokyklas nesusijęs su internete pasirodžiusiu grasinimu surengti Kruvinąjį penktadienį. Jie sulaikė 17-metį, įtariamą sukūrusį dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą, kuriame žadamos „Kruvinojo penktadienio žudynės“.
Vaizdo įrašas, kuriame grasinama vykdyti išpuolius su peiliais, sukėlė tėvų ir mokinių paniką.
Penktadienio rytą policija pranešė dėl šio grasinimo visoje šalyje jau sulaikiusi 10 žmonių.
„Patikrinta daugiau kaip 10 tūkst. objektų, visoje šalyje sulaikyta 10 žmonių“, – sakoma policijos pranešime.
Policijos pareigūnai visoje šalyje tikrina pranešimus apie grasinimus, smurto ketinimus ir incidentus, galinčius kelti pavojų mokiniams bei švietimo įstaigų darbuotojams, Centrinio kovos su kibernetiniais nusikaltimais biuro pareigūnai visą parą stebi interneto erdvę.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė patruliuojantiems policijos pareigūnams bent kartą per dieną apsilankyti kiekvienoje Lenkijos mokykloje. Jis taip pat įspėjo apie pavojų, kad gali pasitaikyti mėginimų atkartoti ankstesnius išpuolius, ir atkreipė dėmesį į kai kurių jaunuolių aplinkoje paplitusį smurto kultą.
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