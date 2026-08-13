 Lenkijoje nutekėjo beveik devyniolikos milijonų žmonių medicininiai duomenys

Lenkijoje nutekėjo beveik devyniolikos milijonų žmonių medicininiai duomenys

2026-08-13 09:46
BNS inf.

Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 mln. žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras.

<span>Lenkijoje nutekėjo beveik devyniolikos milijonų žmonių medicininiai duomenys</span>
Lenkijoje nutekėjo beveik devyniolikos milijonų žmonių medicininiai duomenys / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Informacija buvo saugoma „MyDr“ platformoje, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų kortelių teikėjų Lenkijoje ir kuria naudojasi gydytojai bei medicinos įstaigos, skelbia šalies visuomeninis transliuotojas TVP.

Skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas.

„Reagavimas buvo koordinuotas, o Lenkijos vyriausybė saugo visą su šiuo kibernetinio saugumo incidentu susijusią informaciją, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė K. Gawkowskis. – Kaip patvirtino pati įmonė, buvo pavogta 19 mln. įrašų, kuriuose yra įvairių tipų duomenų, kuriuos galima susieti tarpusavyje.“

K. Gawkowskis teigė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surengto išpuolio.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
kiberataka
duomenų nutekėjimas

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