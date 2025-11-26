 Lenkijoje mirė vyras, užrakintas nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje

Lenkijoje mirė vyras, užrakintas nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje

2025-11-26 20:44
BNS inf.

 Pietų Lenkijoje trečiadienį paslaptingomis aplinkybėmis mirė vyras, užrakintas į tramvajų įsirėžusio nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje, įtariama, tapęs pagrobimo auka, pranešė pareigūnai.

Lenkijoje mirė vyras, užrakintas nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje
Lenkijoje mirė vyras, užrakintas nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje / AFP nuotr.

Incidentas įvyko ankstyvosiomis trečiadienio valandomis, kai policija buvo informuota apie galimą pagrobimą.

Pareigūnai greitai identifikavo transporto priemonę, įtariamą gabenant pagrobtąjį, ir Vroclavo gatvėse prasidėjo gaudynės, sakė Aleksandra Freus iš savivaldybės policijos vadovybės.

Sprunkančio automobilio vairuotojas nepaisė policijos nurodymų sustoti, įlėkė į sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui ir susidūrė su tramvajumi.

„Visi vyrai buvo nuvežti į ligoninę“, – sakė A. Freus, paaiškinusi, kad automobilyje buvo keleivis ir vairuotojas, o bagažinėje – trečias vyras.

Auka mirė ligoninėje netrukus po avarijos, o kiti du asmenys tebėra hospitalizuoti, tačiau jų gyvybei pavojus negresia.

Pasak A. Freus, visi minimi asmenys – Lenkijos piliečiai, per avariją kiti žmonės nenukentėjo.

Incidento tyrimas tęsiamas.

