Lenkijos geležinkelių bendrovė „PKP Intercity“ teigė, kad traukinys važiavo iš Kyjivo į Varšuvą ir vežė 206 keleivius, o V. Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į traukinį smogė tyčia.
Lenkija tvirtina, kad Rusija Vakarų Ukrainoje smogė į traukinį, važiavusį į Varšuvą
2026-09-13 15:14
Rusijos dronas sekmadienį prie Lenkijos sienos Ukrainoje smogė į traukinį, važiavusį į Varšuvą, tačiau niekas nenukentėjo, pranešė Varšuva ir Kyjivas, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad buvo atakuojami vakariniai regionai.
Traukinio bėgiai / magnific.com nuotr.