 Lenkija: beveik nėra abejonių dėl to, kas organizavo geležinkelio sprogdinimą

Lenkija: beveik nėra abejonių dėl to, kas organizavo geležinkelio sprogdinimą

2025-11-18 13:24
Marius Jakštas (ELTA)

Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, antradienį sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.

Jacekas Dobrzynskis
Jacekas Dobrzynskis / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Rusijos tarnybos nori destabilizuoti mūsų visuomenę, jos nori skleisti baimę“, – po vyriausybės Nacionalinio saugumo komiteto posėdžio kalbėjo J. Dobrzynskis.

Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.

Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.

Šalies geležinkelių tinklas laikomas sabotažo aktų taikiniu dėl to, kad daugelis Vakarų karinės paramos Ukrainą pasiekia būtent per Lenkiją.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Rusija
diversija
susprogdinti bėgiai
geležinkelio sprogdinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų