Kyjivas: smūgiai naftos objektams baigsis, jei Rusija liausis atakavusi energetikos infrastruktūrą

Šis pareiškimas nuskambėjo sulaukus JAV lyderio Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kritikos.
Įtampa tarp dviejų lyderių įsiplieskė nuo penktadienio, kai D. Trumpas paskelbė apie susitarimą, pagal kurį Rusija, mainais už sankcijų sušvelninimą, pasaulio energetikos rinkoms patiektų didelį kiekį dyzelino.
V. Zelenskis šį susitarimą pavadino „silpnu sprendimu“, pareiškęs, kad tai paskatins Rusiją toliau pulti Ukrainą, tačiau D. Trumpas šeštadienį teigė, jog dėl kylančių degalų kainų kalti Ukrainos smūgiai.
Benzino ir dyzelino kainos JAV degalinėse smarkiai išaugo nuo vasario pabaigos, kai po bendrų JAV ir Izraelio smūgių Iranui Teheranas užblokavo Hormuzo sąsiaurį – svarbų naftos eksporto iš Persijos įlankos vandenų kelią.
„Ukraina bus pasirengusi liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Rusija nustos atakuoti mūsų energetikos infrastruktūrą. Bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis“, – socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.
Rusija nuo invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį surengė virtinę atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, žiemos mėnesiais be elektros ir šildymo palikdama milijonus žmonių.
Didžiausia privati Ukrainos energetikos tiekėja DTEK sekmadienį paskelbė apie naujus elektros tiekimo nutraukimus Kyjive.
V. Zelenskio ir D. Trumpo ginčas kilo likus kelioms savaitėms iki svarbių JAV rinkimų, kuriuose dominuoja rinkėjų nepasitenkinimas aukštomis pragyvenimo išlaidomis.