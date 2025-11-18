 Kyjivas: Rusija okupuotose teritorijose mobilizavo dešimtis tūkstančių ukrainiečių

Kyjivas: Rusija okupuotose teritorijose mobilizavo dešimtis tūkstančių ukrainiečių

2025-11-18 17:15
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Rusija laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose priverstinai mobilizavo 46 tūkst. 327 ukrainiečius, konferencijoje „Crimea Global. Understanding Ukraine through the South“ pranešė Ukrainos koordinacinio elgesio su karo belaisviais štabo sekretorius Dmytro Usovas.

Kyjivas: Rusija okupuotose teritorijose mobilizavo dešimtis tūkstančių ukrainiečių
Kyjivas: Rusija okupuotose teritorijose mobilizavo dešimtis tūkstančių ukrainiečių / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Nustatėme, kad okupuotose teritorijose, aneksuotame Kryme, buvo priverstinai mobilizuoti 46 tūkst. 327 mūsų piliečiai. Šie žmonės kovoja prieš mus“, – sakė jis.

Pasak koordinacinio štabo, Donecko srityje rusai mobilizavo 5 tūkst. 368 ukrainiečius, Luhansko srityje – 4 tūkst. 650, Zaporižios srityje – 560, o Chersono srityje – 478. Tuo metu Kryme buvo mobilizuoti 35 tūkst. 272 asmenys, o Sevastopolyje – dar 5 tūkst. 368. Ši mobilizacijos statistika apima laikotarpį nuo 2022 m. vasario iki 2025 m. liepos. Duomenis gavo Ukrainos karinė žvalgyba, o Rusijos pusė juos patvirtino, pažymėjo D. Usovas.

Anot jo, 16 proc. Ukrainos karo belaisvių stovyklose laikomų asmenų yra Ukrainos piliečiai, 6 proc. iš jų yra iš Krymo. Koordinacinio štabo sekretorius taip pat informavo, kad Aukščiausiajai Radai bus pateikti įstatymų pakeitimai, kuriais būtų uždrausta per belaisvių mainus į Rusiją grąžinti ukrainiečius iš laikinai okupuotų teritorijų.

„Turime priimti teisingą sprendimą, kai Rusijos pusė pareikalaus juos iškeisti, nes ukrainiečiai keičiami į ukrainiečius. Turime daryti viską, kad užtikrintume, jog jie negrįžtų į Rusiją, o liktų Ukrainoje“, – akcentavo D.Usovas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
okupuotos teritorijos
Mobilizacija

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų