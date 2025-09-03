Britų žvalgyba: Rusija grobia ukrainiečių vaikus, kad sustiprintų savo armiją

Apie tai remdamasi žvalgybos šaltinių informacija platformoje „X“ pranešė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija.
Remdamasi Ukrainos vyriausybės duomenimis, Jungtinės Karalystės žvalgyba praneša, kad Rusija į savo kariuomenę ima jaunus 18 metų sulaukusius ukrainiečius, iš kurių nemažai dar vaikystėje buvo pagrobta iš neteisėtai užimtų ir okupuotų Ukrainos teritorijų. Nurodoma, kad kai kurie iš jų yra verčiami tiesiogiai dalyvauti konflikte prieš savo tautiečius.
„Rusijos valdžios institucijos į žemyninę Rusijos dalį ir neteisėtai okupuotą Krymo teritoriją prievarta perkėlė arba deportavo daugiau nei 19 500 ukrainiečių vaikų, o kai kurių atvirų šaltinių duomenimis, bendras deportuotų vaikų skaičius siekia 35 000. Apie 6 000 ukrainiečių vaikų buvo perkelti į perauklėjimo stovyklų tinklą, iš kurio, kaip pranešama, sulaukę paauglystės jie siunčiami į karinio rengimo bazes“, – teigiama JK žvalgybos ataskaitoje.
Ministerija pažymėjo, kad Rusijos aukščiausioji vadovybė beveik neabejotinai mano, kad pagrobti ukrainiečių vaikai bent iš dalies yra potencialus dabartinio ir būsimo Rusijos kariuomenės asmeninės sudėties papildymo šaltinis.
„Labai tikėtina, kad Rusijos aukščiausioji vadovybė mano, jog jų žūtis tarnaujant Rusijos kariuomenėje nesulauks didelių, o gal ir jokių rusų visuomenės, kurios didžioji dauguma apie tokius pagrobimus žino labai nedaug arba visai nieko viso nežino, prieštaravimų ar protestų“, – rašoma ataskaitoje.
Joje pabrėžiama, kad ukrainiečių vaikų grobimas ir prievartinis šaukimas į Rusijos kariuomenę atspindi ilgalaikę Rusijos aukščiausiosios vadovybės rusifikacijos politiką neteisėtai okupuotoje Ukrainos teritorijoje, kuria siekiama išnaikinti ukrainiečių kultūrą, tapatybę ir valstybingumą.