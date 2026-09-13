Kroatijos Bračo saloje dėl gaisro evakuota apie 230 žmonių

Stipraus vėjo kurstomiems miško gaisrams ėmus kelti grėsmę gyvenamiesiems namams, pareigūnai prieš pat vidurnaktį paskelbė aliarmą Milnos miestelio ir jo apylinkių salos vakaruose gyventojams bei turistams.
„Po itin sunkios nakties padėtis (...) šįryt akivaizdžiai pagerėjo“, – pranešė nacionalinė ugniagesių vadovybė.
Nuo ryto dirbo keturi vandenį pilantys lėktuvai „Canadair“, o daugiau nei 220 ugniagesių, remiamų 69 transporto priemonių, visą naktį stengėsi užgesinti liepsnas, teigiama ugniagesių pranešime.
Keli uosto direkcijos ir jūrų policijos laivai kartu su privačiais laivais padėjo evakuoti žmones iš liepsnų pavojų kėlusių zonų netoli Milnos.
Remiantis ugniagesių vadu Slavko Tucakovičiumi, agentūra „Hina“ pranešė, kad dėl gaisro iš viso buvo evakuota apie 230 žmonių.
„Ugniagesiai išgelbėjo daugybę gyvenamųjų pastatų ir padėjo užtikrinti turistų bei vietos gyventojų saugumą. Pranešta apie apgadintus fasadus ir markizes. Du žmonės buvo nesunkiai sužeisti“, – sakė S. Tucakovičius.
„Hina“ duomenimis, remiantis vyresniojo ugniagesio informacija, gaisras iš viso sunaikino apie 3,5 tūkst. hektarų pušynų ir krūmynų.
Kroatijoje, kaip ir kitur Europoje, šią vasarą fiksuojami itin karšti ir sausi orai, sukūrę itin palankias sąlygas kilti miško gaisrams.
Mokslininkai jau seniai perspėja, kad dėl žmonių vykdomo iškastinio kuro deginimo sukelta klimato kaita lemia dažnesnius, intensyvesnius ir ilgiau trunkančius ekstremalaus karščio bei sausros laikotarpius.
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