Kremlius neigia pranešimus apie antrą maro atvejį – JAV, ES ir PSO reikalauja daugiau skaidrumo

Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga (ES) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paragino Rusiją skaidriai informuoti apie praėjusią savaitę paskelbtą laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro šios ligos tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje.
PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas trečiadienį taip pat paragino Maskvą paaiškinti žiniasklaidos pranešimus apie antrą darbuotoją, kuriam diagnozuotas neaiškios kilmės plaučių uždegimas.
„Manome, kad būtina turėti patikimus epidemiologinių ir mikrobiologinių tyrimų duomenis“, – sakė Europos Komisijos (EK) atstovė Eva Hrncirova.
Pasak jos, ES šiuo klausimu palaiko ryšį su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ekspertais. „Labai atidžiai stebime padėtį“, – pridūrė E. Hrncirova.
Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad žiniasklaida „daug ką skelbia“.
„Ir didžioji dauguma to, ką žiniasklaida skelbia apie šią situaciją, yra melaginga informacija“, – tvirtino D. Peskovas ir paragino žmones remtis tik Rusijos vartotojų teisių ir visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos „Rospotrebnadzor“ pareiškimais.
D. Peskovas taip pat sakė neturintis informacijos apie oficialų Vašingtono prašymą paaiškinti šią situaciją.
Su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis antradienį teigė, kad Jungtinės Valstijos tokį prašymą pateikė konfidencialiu diplomatiniu kreipimusi, vadinamu demaršu.
Rusijos žiniasklaidos priemonė „Baikalo žmonės“ penktadienį pranešė, kad mirusi moteris – 28 metų Daria Šipilova – sudužus mėgintuvėliui galėjo užsikrėsti plaučių maru.
Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą ryšį tarp jos mirties ir šioje laboratorijoje įvykusiu nelaimingu atsitikimu.
„Baikalo žmonės“ taip pat pranešė, kad karantine yra iki 200 žmonių, su kuriais ji galėjo turėti kontaktą.
Tačiau Rusijos institucijos teigia, kad mirties priežastis nėra patvirtinta, o „Rospotrebnadzor“ paneigė internete platinamame dokumente išdėstytus teiginius, esą buvo imtasi specialių priemonių.
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