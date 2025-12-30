 Kremlius atsisako pateikti numanomos dronų atakos prieš Putino rezidenciją įrodymus

2025-12-30 12:46
BNS inf.

Kremlius antradienį pareiškė, kad nepateiks įrodymų dėl įtariamo Ukrainos dronų išpuolio prieš vieną iš Vladimiro Putino rezidencijų, nes visi dronai buvo numušti, o tyrimus dėl jų paprastai atlieka Rusijos kariuomenė.

„Nemanau, kad turėtų būti kokių nors įrodymų, jei vykdoma tokia masinė dronų ataka, kuri dėl gerai koordinuoto oro gynybos sistemos darbo buvo numušta“, – žurnalistams telefonu sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

D. Peskovas taip pat sakė, kad po įtariamo išpuolio, kurį Kyjivas neigia, Rusija „sugriežtins“ savo derybinę poziciją derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

Ukraina anksčiau antradienį teigė, kad Rusija nepateikė jokių „patikimų įrodymų“ savo teiginiui, kad Ukraina surengė plataus masto dronų ataką prieš vieną iš V. Putino rezidencijų.

„Praėjo beveik diena, o Rusija vis dar nepateikė jokių patikimų įrodymų savo kaltinimams dėl tariamos Ukrainos „atakos prieš Putino rezidenciją“. Ir nepateiks. Nes jų nėra. Jokio tokio užpuolimo nebuvo“, – pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha socialiniame tinkle „X“.

