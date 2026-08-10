Kolumbijoje per žemės drebėjimą žuvo 69 žmonės, yra įstrigusiųjų po griuvėsiais

Požeminiams smūgiams 7 val. 34 min. vietos laiku (15 val. 34 min. Lietuvos laiku) sudrebinus pakrantės Čoko regioną, gelbėjimo komandos suskubo padėti nukentėjusiesiems ir ieškoti išgyvenusiųjų po griuvėsiais.
Risaraldos regione per žemės drebėjimą, kurio epicentras buvo 100 kilometrų gylyje San Chose del Palmaro savivaldybėje, žuvo mažiausiai 40 žmonių.
„Padėtis yra kritinė“, – radijo stočiai „Caracol Radio“ sakė provincijos sostinės Pereiros meras Mauricio Salazaras (Mauricijus Salazaras).
Kaukos Slėnio departamente žuvo 27 žmonės, o dar du žuvo Manisaleso mieste, esančiame Kolumbijos kavos auginimo regione.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip dėl žemės drebėjimo nugriuvo Manisaleso gyventojų mylimos katedros bokštas.
„Mieste buvo apgadinta labai daug pastatų, – sakė 50-metis administratorius Jaime Zuluaga (Chaimė Sulvaga). – Eismas paralyžiuotas, o žmonės nenori grįžti į savo namus, bijodami pakartotinių smūgių.“
Uždaryti oro uostai
Alejandro Ederis (Alechandras Ederis), trečiojo pagal dydį Kolumbijoje Kalio miesto meras, pranešė, kad sugriuvo 20 pastatų ir po griuvėsiais yra įstrigusių žmonių.
Čoko provincijos gubernatorius įspėjo apie didelę žalą provincijos sostinėje Kibdo, kur nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti, kad dar daugiau pastatų virto griuvėsiais. Žuvusiųjų šiame skurdžiame regione skaičius kol kas nežinomas.
Ekvadoras, Panama ir Venesuela taip pat pajuto anksti ryte įvykusį žemės drebėjimą, dėl kurio Bogotoje buvo evakuojami pastatai.
AFP žurnalistai matė, kaip minios žmonių, pajutusių požeminius smūgius, išbėgo į gatves, daugelis vis dar vilkėdami pižamas.
„Žemės drebėjimas buvo labai, labai stiprus“, – Kolumbijos sostinėje, kur buvo užfiksuota tik minimali žala, sakė 29-erių metų turinio kūrėja Valeria Polo (Valerija Polo).
Civilinės aviacijos agentūra pranešė, kad šeši nedideli oro uostai vakarų Kolumbijoje sustabdė veiklą, o futbolo federacija atidėjo artėjančias futbolo rungtynes.
Vos prieš kelias dienas prisaikdintas prezidentas Abelardo de la Espriella (Abelardas de la Espriela) pareiškė, jog vyksta į Bogotą, kad sušauktų skubų posėdį.
„Kolumbiečiams, kurie šiandien išgyvena sunkius laikus, noriu pasakyti: jūs nesate vieni“, – pridūrė jis.
A. de la Espriella yra pažadėjęs užmegzti glaudžius ryšius su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu, ir abi šios valstybės jau išreiškė paramą Bogotai po šios nelaimės.
„Vašingtonas atidžiai stebi didelį žemės drebėjimą, kuris ištiko Kolumbiją, ir yra pasirengęs paremti Kolumbijos žmones“, – socialiniame tinkle „X“ parašė valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas).
Pagalbą pasiūlė Izraelis, taip pat Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum (Klaudija Šeinbaum) bei Ekvadoro prezidentas Danielis Noboa.
Venesueloje per birželį įvykusius du žemės drebėjimus, kurių stiprumas siekė 7,2 ir 7,5 balo, žuvo daugiau nei 6 tūkst. žmonių ir buvo padaryta didžiulė žala infrastruktūrai.
(be temos)
(be temos)