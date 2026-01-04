 Kinija reikalauja paleisti Nicolą Maduro

2026-01-04 10:29
BNS inf.

Kinija sekmadienį pareikalavo nedelsiant paleisti Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) po to, kai Vašingtonas surengė smūgius visoje šalyje ir jį sučiupo.

Kinija reikalauja paleisti Nicolą Maduro
Kinija reikalauja paleisti Nicolą Maduro / Scanpix nuotr.

„Kinija ragina JAV užtikrinti prezidento Nicolas Maduro ir jo žmonos asmeninį saugumą, nedelsiant juos paleisti ir nutraukti Venesuelos vyriausybės nuvertimą“, – teigiama Kinijos užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime.

Pareiškime priduriama, kad JAV smūgiai Venesueloje yra „akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas“.

Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.

Vėliau paskelbta, kad N. Maduro buvo atvežtas į kalėjimą Niujorke. 

