Kataras: per Izraelio smūgį Dohoje žuvo vidaus saugumo pajėgų narys

2025-09-09 20:37
BNS inf.

Kataro vidaus reikalų ministerija pranešė, kad antradienį per Izraelio smūgį Dohoje prieš palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius žuvo šalies vidaus saugumo pajėgų narys.

Kataras: per Izraelio smūgį Dohoje žuvo vidaus saugumo pajėgų narys / Scanpix nuotr.

„Remiantis preliminaria informacija, per išpuolį žuvo kapralas Baderas Saadas Mohammedas al Humaidi al Dosari (Baderas Saadas Mohamedas Homaidis Dosaris), Vidaus saugumo pajėgų („Lekhwiya“) narys“, – sakoma pranešime, kuriame priduriama, kad kiti saugumo pajėgų nariai buvo sužeisti.

