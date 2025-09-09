 Izraelis smūgiavo taikiniams Kataro sostinėje

2025-09-09 17:05
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį taikėsi į aukšto rango „Hamas“ lyderius, naujienų agentūros AFP žurnalistams Dohoje kiek anksčiau pranešus apie sprogimus ir dūmus, kylančius virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras.

Izraelis smūgiavo taikiniams Kataro sostinėje / Scanpix nuotr.

„IDF (Izraelio kariuomenė) ir ISA (saugumo agentūra) surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš aukšto rango teroristinės organizacijos „Hamas“ vadovybę“, – teigė kariuomenė, nenurodydama, kur būtent suduotas smūgis.

Kataro finansuojamas naujienų tinklas „Al Jazeera“ susiejo sprogimą su Izraelio pranešimu. Sprogimas nuaidėjo Dohoje, į orą pakilo juodi dūmai. Kol kas neaišku, ar per ataką kas nors buvo sužeistas.

Kataras antradienį pasmerkė tai, ką pavadino bailiu Izraelio smūgiu, nukreiptu prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose įsikūrę „Hamas“ politinio biuro nariai.

„Kataro valstybė griežtai smerkia bailiai įvykdytą Izraelio išpuolį, nukreiptą prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose gyvena keli „Hamas“ politinio biuro nariai Kataro sostinėje Dohoje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.

Tremtyje gyvenanti „Hamas“ vadovybė jau seniai yra įsikūrusi Katare, kuris keletą metų, net prieš naujausią karą Gazos Ruože, tarpininkavo derybose tarp „Hamas“ ir Izraelio.

Smūgis islamistų aukščiausiajai vadovybei galėtų dar labiau apsunkinti derybas dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų, paimtų per „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengtą išpuolį, paleidimo.

