Šaltą savaitgalį Lietuvoje kilo 165 gaisrai, žuvo du žmonės

Gaisruose žuvo du žmonės, o dar penki buvo sužeisti: apdegė ar apsinuodijo dūmais, Eltai pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak jos, savaitgalį kilusių gaisrų skaičius yra daugiau nei dvigubai didesnis nei pernai metų sausį tuo pat metu.
Per kiekvieną praėjusio savaitgalio parą buvo registruojama daugiau nei 50 gaisrų, kai įprastai šaltuoju metu vidutiniškai per parą šalyje kyla per 20 gaisrų.
Dvi žmonių gyvybes nusinešė naktį iš penktadienio į šeštadienį kilę gaisrai nusinešė Telšių rajone ir Rokiškyje.
Traumas gaisruose patyrė ir medikams gyventojai buvo perduoti Vilniuje, Kaune, Kauno rajone.
Šiemet per gaisrus Lietuvoje jau žuvo 5 žmonės, dar 11 patyrė traumas.
Sinoptikai skelbia, kad savaitgalį pietryčių Lietuvoje vietomis šalo iki 20–22 laipsnių. Šilčiausia buvo vakariniuose rajonuose, kur vietomis temperatūra nenukrito žemiau 10–11 laipsnių šalčio.
Šalčiausia naktis buvo Varėnoje, čia pirmadienio paryčiais šalo iki 22 laipsnių.
