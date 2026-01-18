Austrijos Alpėse per vieną dieną sniego lavinos pražudė aštuonis žmones

Po gausaus snygio visose Alpėse nuo praėjusios savaitės sniego griūtys pareikalavo nemažai aukų.
Štirijos žemės Murtalio rajone sniego masė užgriuvo tris iš septynių Čekijos slidininkų grupės narių ir juos visiškai palaidojo, teigiama policijos pranešime.
„Gelbėtojams pavyko nustatyti aukų buvimo vietą ir iš dalies atkasti palaidotus asmenis“, – sakė pareigūnai.
„Nepaisant nedelsiant pradėtų gelbėjimo darbų, trys asmenys rasti negyvi“, – konstatuojama pranešime.
Žiniasklaida, remdamasi gelbėtojų duomenimis, skelbia, kad anksčiau šeštadienį Pongau rajone netoli Zalcburgo sniego lavina užklupo kitą septynių nepažymėtomis trasomis čiuožusių slidininkų grupę. Keturi šios grupės nariai žuvo, o dar vienas buvo sunkiai sužeistas.
Dar anksčiau tą pačią dieną toje pačioje vietovėje kita lavina nusinešė dar vieno ne trasose buvusio slidininko gyvybę.
„Nepaisant aiškių ir pakartotinių įspėjimų, šiandien vėl, deja, įvyko daugybė lavinų su mirtinomis pasekmėmis“, – sakė Pongau kalnų gelbėjimo tarnybos vadovas Gerhardas Kremseris (Gerhardas Kremzeris).
„Ši tragedija skaudžiai parodo dabartinės lavinų situacijos rimtumą“, – pridūrė jis.
Antradienį Austrijos Bad Gasteino Alpių kurorte sniego griūtis pražudė 13 metų čeką, slidinėjusį už trasų ribų.
Praėjusį sekmadienį Tirolio Verbergo kurorte Vakarų Austrijoje po sniego lavina žuvo 58 metų slidininkas.
Kaimyninėje Šveicarijoje penktadienį lavina pražudė lygumų slidėmis slidinėjusį vokietį, o dar keturi žmonės buvo sužeisti.
Praėjusį savaitgalį Prancūzijoje, įvairiuose Alpių kurortuose patekę į sniego lavinas, žuvo šeši slidininkai.
