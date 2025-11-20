 Kataras įspėja apie pavojingą eskalaciją Gazoje

2025-11-20 12:54
BNS inf.

Kataras, vienas pagrindinių tarpininkų „Hamas“ ir Izraelio derybose, ketvirtadienį pasmerkė naujus žydų valstybės oro smūgius Gazos Ruože, kurie, jo teigimu, gali pakenkti trapioms kelias savaites galiojančioms paliauboms.

Kataras pasmerkė „žiaurias Izraelio okupacijos atakas Gazos Ruože (...) ir laiko jas pavojinga eskalacija, kuri grasina pakenkti paliaubų susitarimui“, sakoma jo užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

