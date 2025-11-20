Kataras pasmerkė „žiaurias Izraelio okupacijos atakas Gazos Ruože (...) ir laiko jas pavojinga eskalacija, kuri grasina pakenkti paliaubų susitarimui“, sakoma jo užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Kataras įspėja apie pavojingą eskalaciją Gazoje
2025-11-20 12:54
Kataras, vienas pagrindinių tarpininkų „Hamas“ ir Izraelio derybose, ketvirtadienį pasmerkė naujus žydų valstybės oro smūgius Gazos Ruože, kurie, jo teigimu, gali pakenkti trapioms kelias savaites galiojančioms paliauboms.
Kataras įspėja apie pavojingą eskalaciją Gazoje / Scanpix nuotr.
