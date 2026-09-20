 Karibų jūroje per JAV kariuomenės smūgį laivui žuvo keturi žmonės

Karibų jūroje per JAV kariuomenės smūgį laivui žuvo keturi žmonės

2026-09-20 12:00
BNS inf.

JAV kariuomenė šeštadienį pranešė Karibų jūroje nukovusi keturis žmones, buvusius laive, kuris, pasak jos, buvo susijęs su narkotikų kontrabanda.

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<span>Karibų jūroje per JAV kariuomenės smūgį laivui žuvo keturi žmonės</span>
Karibų jūroje per JAV kariuomenės smūgį laivui žuvo keturi žmonės / Reuters nuotr.

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„Patvirtinti žvalgybos duomenys atskleidė, kad laivas aktyviai dalyvavo narkotikų gabenime. Per operaciją buvo nukauti keturi narkoteroristai“, – sakoma JAV pajėgoms regione vadovaujančios „SOUTHCOM“ vadovybės pareiškime.

Prie jo pridėtas neryškus vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas išpuolis prieš laivą.

JAV kariuomenė pernai rugsėjo pradžioje pradėjo operaciją „Southern Spear“, prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus, kad Vašingtonas faktiškai kariauja su iš Lotynų Amerikos veikiančiais narkotikų karteliais.

Nuo to laiko per smūgius Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių, rodo AFP skaičiavimai.

D. Trumpo administracija nepateikė aiškių įrodymų, kad laivai, kuriems buvo suduoti smūgiai, buvo susiję su narkotikų kontrabanda.

Teisės ekspertai ir teisių gynimo grupės teigia, kad šie smūgiai gali prilygti neteisminiams nužudymams.

Šiame straipsnyje:
JAV kariuomenės smūgis
Karibų jūra
žuvo keturi žmonės

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