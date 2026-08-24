KAM: NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos Kaliningrado sritį. KAM teigimu, šis orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
Antradienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivio SU-30SM, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities į ir atgal. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Praėjusį ketvirtadienį naikintuvai skrido atpažinti orlaivio SU-30SM, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos Kaliningrado sritį.
KAM duomenimis, ketvirtojo orlaivio NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti praėjusį šeštadienį. Pranešama, kad orlaivis SU-30M skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.
Ministerijos teigimu, praėjusį ketvirtadienį ir šeštadienį orlaiviai skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
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