 JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus

JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus

2025-10-07 12:24
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) vadovas antradienį pareikalavo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus Gazos Ruože laikomus įkaitus ir nutraukti karo veiksmus šioje karo nualintoje palestiniečių teritorijoje, Izraelyje ir regione.

JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus
JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus / Scanpix nuotr.

Kalbėdamas per antrąsias karą Gazos Ruože išprovokavusio „Hamas“ išpuolio Izraelyje metines, Antonio Guterresas pasmerkė „nesuvokiamo masto humanitarinę katastrofą“ ir pakartojo, kad būtinai reikia „besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus (...), užbaigti visų kančias (ir) dabar pat nutraukti karo veiksmus Gazos (Ruože), Izraelyje ir regione“.

Šiame straipsnyje:
Gaza
Hamas
įkaitai
Jungtinės tautos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Caitlin
Karštos mergins tavęs laukia,, pažiūrėk - HOTY.LAT
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų