Kalbėdamas per antrąsias karą Gazos Ruože išprovokavusio „Hamas“ išpuolio Izraelyje metines, Antonio Guterresas pasmerkė „nesuvokiamo masto humanitarinę katastrofą“ ir pakartojo, kad būtinai reikia „besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus (...), užbaigti visų kančias (ir) dabar pat nutraukti karo veiksmus Gazos (Ruože), Izraelyje ir regione“.
JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus
2025-10-07 12:24
Jungtinių Tautų (JT) vadovas antradienį pareikalavo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus Gazos Ruože laikomus įkaitus ir nutraukti karo veiksmus šioje karo nualintoje palestiniečių teritorijoje, Izraelyje ir regione.
JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus / Scanpix nuotr.
