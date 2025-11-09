 JAV Tenesio valstijoje sudužus medikų sraigtasparniui žuvo įgulos narys, dar du sunkiai sužeisti

2025-11-09 22:55
BNS inf.

Į rytus nuo Našvilio, JAV Tenesio valstijoje, šeštadienį sudužus medicinos pagalbos sraigtasparniui žuvo vienas įgulos narys ir dar du žmonės buvo sunkiai sužeisti, pranešė pareigūnai.

Pacientų sraigtasparnyje nebuvo.

Vilsono apygardos šerifo biuras pranešė, kad medicinos centro „Vanderbilt LifeFlight“ sraigtasparnis sudužo apie 13.45 val. vietos (20.45 val. Lietuvos) laiku tarp Lebanono ir Galatino, maždaug 35 km į rytus nuo Našvilio.

Sraigtasparnis sudužo maždaug 19 km į pietus nuo „Music City Executive“ oro uosto ir jo bazės Samnerio apygardos ekstremalių situacijų operacijų centre.

Nacionalinė transporto saugumo valdyba pranešė atliekanti tyrimą.

„Vanderbilt LifeFlight“ pranešime teigiama, kad du sužeisti įgulos nariai gydomi vienoje Našvilio ligoninėje. Medicinos pagalbos sraigtasparnio įgulą paprastai sudaro pilotas, paramedikas ir slaugytojas.

„Šiuo sunkiu metu reiškiame gilią užuojautą ir esame su „Vanderbilt LifeFlight“ kolegomis, jų šeimomis ir artimaisiais“, – sakoma pranešime.

Federalinės aviacijos administracijos (FAA) duomenimis, sraigtasparnis „Airbus EC130T2“ buvo pagamintas 2015 metais.

Skrydžių stebėjimo platformų „FlightAware“ ir „Flightradar24“ duomenimis, sraigtasparnis iš avarinių situacijų operacijų centro pakilo 13.33 val. ir iki sudužimo skrido aštuonias minutes. 

