 JAV kelis Rusijos piliečius apkaltino terorizmo finansavimu ir žmogžudysčių planavimu

JAV kelis Rusijos piliečius apkaltino terorizmo finansavimu ir žmogžudysčių planavimu

2026-09-16 10:22
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV Teisingumo departamentas pateikė kaltinimus keliems Rusijos piliečiams, kaip įtariama, susijusiems su Rusijos žvalgybos tarnybomis, dėl terorizmo finansavimo ir samdomų žmogžudysčių planavimo įvairiose šalyse.

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<span>JAV kelis Rusijos piliečius apkaltino terorizmo finansavimu ir žmogžudysčių planavimu</span>
JAV kelis Rusijos piliečius apkaltino terorizmo finansavimu ir žmogžudysčių planavimu / Pixabay nuotr.

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Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasis „ABC News“, JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche‘as antradienį žurnalistams papasakojo apie šią bylą.

Jis teigė, kad šią bylą išaiškino Niujorko Pietų apygardos tyrėjai.

Pasak T. Blanche‘o, įtariamieji, be kita ko, planavo nužudyti rusų disidentą, kuris tuo metu gyveno Vašingtono apylinkėse.

Tačiau generalinis prokuroras neatskleidė kaltinamųjų vardų ir pavardžių, taip pat nepateikė kaltinamojo akto ar kitų bylos dokumentų.

JAV Teisingumo departamentas teigė, kad byloje figūruoja keli Rusijos piliečiai, kuriuos prokurorai susiejo su Rusijos žvalgybos tarnybomis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV panaikino spragas, kuriomis „kraštutinių kairiųjų teroristai“ pasinaudodavo norėdami gauti JAV vizas.

Šiame straipsnyje:
JAV
Rusija
diversijos
pasikėsinimai
terorizmas

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