Jamaika po uragano „Melissa“: dar niekada nebuvo taip blogai

„Tai buvo sukrečiantis įvykis“, – telefonu AFP sakė pareigūnas Warrellas Nicholsonas iš Blek Riverio policijos nuovados – pastato, kuris buvo apgadintas, bet vis tiek pravertė prieglobsčio ieškantiems žmonėms.
Filmuotoje medžiagoje matyti išvartyti medžiai, sudaužyti automobiliai, nutrauktos elektros linijos ir sugriauti namai – tai sugriovimai, kurių mastas tik pradeda aiškėti, nes vertinti situaciją šioje Karibų jūros saloje trukdo elektros energijos ir komunikacijų trūkumas.
Uraganas „Melissa“ į Jamaiką įsiveržė kaip siautulinga aukščiausios kategorijos audra, kurios vėjo greitis siekė 295 km per valandą ir kuri užliejo šalį smarkiomis, gyvybei pavojingomis liūtimis.
Toliau nuo Blek Riverio palei pakrantę Andrew Houstonas Moncure‘as su žmona ir 20 mėnesių sūnumi pasislėpė jam priklausančio prabangaus viešbučio žemutiniame aukšte Bliufildse.
Tai toli gražu ne pirmas uraganas, tačiau „dar niekada nebuvo taip blogai“, – sakė jis AFP.
„Tai buvo baisiausia patirtis, ypač dėl mano sūnaus. Slėgis toks žemas, kad sunku kvėpuoti, o garsas toks, lyg per tave važiuotų krovininis traukinys“, – sakė A. Houstonas Moncure‘as drebančiu nuo emocijų balsu.
Pasak jo, nuo viešbučio virtuvės buvo nuplėštas stogas, tačiau savininkai visomis išgalėmis stengiasi paruošti ir išdalyti maistą vietiniams gyventojams, kol jis nesugedo.
„Mes esame laimingi, – sakė jis. – Kai pažvelgi į kalvą, matai tik lentomis užkaltus sugriuvusius namus. Reikės daug laiko atsigauti.“
„Nieko neliko“
Syfordo miestelyje, aukštai vakarų Jamaikos kalvose esantis Christoferio Hackerio restoranas irgi virto griuvėsiais. „Nieko neliko“, – sakė jis AFP.
Jis taip pat yra ūkininkas ir pasidalijo vaizdais iš savo bananų laukų, kurie buvo sulyginti su žeme. „Prireiks labai daug visko, kad atsigautume“, – sakė jis.
Jamaikos ministras pirmininkas Andrew Holnessas paskelbė turizmu garsėjančią atogrąžų salą „nelaimės zona“ po uragano „Melissa“, kuris pakartojo 1935 metų stipriausios kada nors sausumą pasiekusios audros rekordą.
Apie 70 proc. šalies teritorijos liko be elektros: A. Houstonas Monkure‘as iš Bliufildso sakė, kad jie naudojo pikapą baterijoms įkrauti ir „Starlink“ nešiojamojo interneto mini komplektą.
„Ant mūsų generatoriaus nukrito medis. Nėra jokio ryšio. Turiu vienintelę „Starlink“ anteną šioje vietovėje, – sakė jis, pavadindamas padėtį katastrofiška. – Šiandien tiesiog stengiamės pasirūpinti čia esančiais žmonėmis, pasirūpinti savimi ir vieni kitais.“
Uraganas paliko Jamaiką antradienį vakare, nors lietus tebelijo, audrai slenkant tolyn į Kubą. Ten gyventojai taip pat nukentėjo – buvo užtvindyti namai, užblokuotos gatvės ir padaryta didelė žala infrastruktūrai.
Jamaikos ministras Desmondas McKenzie, koordinavęs skubios pagalbos veiksmus, kalbėjo apie didelius sugriovimus, įskaitant ir ligoninių. Jo teigimu, atstatymas bus sunkus.
Tačiau nepaisant nuniokojimų yra ir šviesos spindulėlis: audros metu gimė trys kūdikiai, sakė D. McKenzie. „Mes esame stipri šalis, – sakė jis. – Nepaisant iššūkių, sugebame įveikti sunkumus.“
