J. Bidenas: Sirijoje nukautas „Islamo valstybės“ grupuotės vadeiva

JAV pajėgos, Baltųjų rūmų duomenimis, per operaciją Sirijos šiaurės vakaruose nukovė džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) vadą.

Jis davęs nurodymą praėjusią naktį (naktį į ketvirtadienį) likviduoti Abu Ibrahimą al-Hashimį al-Qurayshį, pareiškė prezidentas Joe Bidenas.

Prieš tai Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras pranešė, kad per įnirtingus susirėmimus tarp JAV vadovaujamos koalicijos ir „Islamo valstybės“ (IS) teroristų šalies šiaurės vakaruose žuvo 13 civilių, tarp jų – keturi vaikai. Karinė koalicija, be to, bombardavo taikinius į šiaurę nuo Idlibo regiono.

Pentagonas patvirtino antiteroristinę operaciją, kurioje dalyvavo JAV kariuomenės specialiosios pajėgos. „Misija buvo sėkminga“, – sakoma ketvirtadienio pranešime. JAV pusėje aukų nebuvo.

Sirijos pilietiniame kare JAV vadovaujama karinė koalicija kovoja su IS. Grupuotė 2014 metų vasarą užgrobė dideles teritorijas Šiaurės Irake. Netrukus po to džihadistai paskelbė kalifatą, kuriam priklausė ir regionai kaimyninėje Sirijoje. 2019 metų kovą buvo paskelbta pergalė prieš „Islamo valstybę“, tačiau grupuotė toliau veikia abiejose šalyse ir vykdo išpuolius.